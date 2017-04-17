Губернатор присоединился к раздаче шлемов в Патонге

Норрапхат Плодтхонг, занявший пост губернатора Пхукета в апреле, принял участие в раздаче мотоциклетных шлемов в рамках фестиваля Phuket Bike Week.

17 Апреля 2017 12:29:44

Мероприятие состоялось вечером 15 апреля в Патонге. Вместе с губернатором участие в раздаче шлемов приняли глава штаба полиции по 8 региона генерал-лейтенант Теса Сиривато, шеф полиции Патонга полковник Чайват Уйкам, глава Кату Сайан Чаначайвонг, офицеры из 3 регионального командования ВМФ Таиланда.

«Статистика кампании в рамках «Семи дней опасности» на дорогах показывает, что большинство штрафов выписывается за езду на мотоциклах без шлемов. Мотоциклисты должны понимать, что шлемы нужны для их безопасности. Носить их надо не для того, чтобы избежать штрафов, а ради своей жизни и блага своей семьи», – заявил, выступая на церемонии, губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Отметим, что за пять дней кампании за безопасность на дорогах на Пхукете было зарегистрировано лишь одно ДТП с летальным исходом. В субботу, 15 апреля, 37-летня Буссаба Пханвисет «выпала» из мотоцикла с тележкой и получила не совместимые с жизнью травмы головы. Женщина находилась на мотоцикле без шлема.