Губернатор пригрозил нелегальным отелям сносом

Глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан заявил на встрече с прессой, что операторов так называемых нелегальных отелей ждут жесткие меры, вплоть до сноса зданий.

24 Января 2017 18:50:00

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан.

Резкие заявления прозвучали на регулярной встрече губернатора с прессой, состоявшейся утром 24 января. Среди прочих тем глава провинции коснулся вопроса сдачи в краткосрочную аренду помещений в зданиях (виллы, частные дома и т.д.), которые не зарегистрированы как гостиницы. Именно их власти Пхукета называют нелегальными отелями. Выданный операторам такого бизнеса срок на регистрацию истекает 31 января.

«Официальные лица нашли на Пхукете 1367 объектов недвижимости, функционирующих как отели. При этом из них лишь 507 зарегистрированы как гостиницы», – заявил губернатор. Таким образом список нелегальных отелей состоит из 860 зданий разных типов.

«Если кто-то из операторов отелей не выполнит распоряжение [о регистрации] в отведенный срок, то такого нарушителя ждет юридическое преследование», – заявил губернатор.

«Все нелегальные отели будут снесены», – добавил он.

Напомним, в августе прошлого года вступило в силу распоряжение Министерства внутренних дел, по которому получить отельную лицензию могут и те, кто раньше не имел возможности претендовать на нее, поскольку использовавшийся в качестве отеля объект недвижимости не соответствовал требованиям, предъявляемым к гостиницам Законом о контроле строительства (Building Control Act или ВСА от 1979 года).

Небольшие отели теперь могут получить лицензию в упрощенном порядке, поскольку требования к ним будут мягче, чем к курортных комплексам на сотни номеров. Действовать министерское распоряжение будет в течение пяти лет, однако воспользоваться послаблениями смогут лишь те заявители, чьи объекты недвижимости уже существовали к моменту вступления документа в силу 19 августа 2016 года. На здания, построенные позже, распоряжение не распространяется. Подробнее читайте здесь.