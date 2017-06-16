Губернатор предложил запретить посещение пляжей после захода солнца

На встрече, посвященной вопросам безопасности купальщиков на Пхукете, губернатор провинции Норрапхат Плодхтонг выступил с предложением запретить посещение пляжей после 18:30.

16 Июня 2017 16:41:01

Фото: Prawarit Musika

Встреча губернатора со спасателями, представителями бизнеса и сотрудниками профильных госведомств состоялась 15 июня. Ей предшествовала серия инцидентов на пхукетских пляжах, где с начала июня утонули два человек, а еще несколько оказались в опасных для жизни ситуациях, но были спасены лайфгардами.

«Я хочу, чтобы официальные лица серьезно отнеслись к ситуации. Моя цель – нулевой показатель по числу утонувших», – заявил губернатор.

Исполняющий главы Административной организации Пхукета (OrBorJor) Ватчарин Патомваттахапонг в ответ на это заявил, что главная причина гибели людей на пляжах – игнорирование предупреждений туристами, прежде всего, россиянами и китайцами.

«А еще они любят приходить на пляж ночью и напиваться», – добавил Ватчарин Патомваттахапонг, ведомство которого не так давно сократило бюджет на пляжных спасателей.

Ситуацию с бюджетом губернатор подробно не прокомментировал, заявив, что это вопрос к РРАО и «проблем с обеспечением спасателей у него нет». На вопросе же ночных купаний остановился подробно.

«Я думаю, что официальным лицам стоит ввести запрет на посещение пляжей туристами после 18:30», – заявил он, одновременно призвав спасателей добровольно увеличить время дежурства на пляже до 19:30. В это время, по мысли губернатора, лайфгарды должны подходить к туристам и просить их покинуть пляж.

«После этого дополнительные сил местных муниципалитетов, полиции и волонтеров будут проверять пляжи, чтобы убедиться в том, что запрет соблюдается», – предложил губернатор Плодтхонг. Также, по его мнению, отели и гостиницы должны усилить работу по информированию отдыхающих об опасностях купания в низкий сезон.

«Пожалуйста, пусть в лобби и в номерах отелей будут видео-презентации, рассказывающие об опасности», – заявил губернатор, обращаясь к представителю Ассоциации отелей Пхукета (РНА).

Также губернатор отметил, что сейчас власти ищут бюджет на установку на пляжах предупреждающих знаков, которые были бы заметны в темноте, и организацию видеонаблюдения.

Главе местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) губернатор отдал распоряжение усилить кампанию за пляжную безопасность, а обо всех проблемах – и прогрессе в области их решения – докладывать лично ему.

Перед окончанием встречи глава объединения пляжных спасателей Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань успел передать губернатору список того, что нужно его организации для повышения безопасности именно спасателям. Впрочем, господин Чуаюнь ранее обращался за помошью и к заместителю премьер-министра, который также обещал помочь, но пока это никаких результатов не принесло.

Исполняющий главы OrBorJor Ватчарин Патомваттахапонг на встрече 15 июня своей позиции не изменил, заявив, что у спасателей, по его мнению, и так есть все необходимое.