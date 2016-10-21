Губернатор предложил оборудовать въезд на остров системой распознавания лиц

Вместе с увеличением количества количества полос на КПП Та-Чат-Чай проект обойдется примерно в 100 млн бат.

21 Октября 2016 11:01:30

Новая система будет сканировать лица водителей всех машин, въезжающих на остров через КПП Та-Чат-Чай. Фото: Maraparacc / Wikipedia

Новый губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан выступил с предложением модернизировать контрольно-пропускной пункт Та-Чат-Чай, находящийся у въезда на мост, который соединяет остров с материком.

Глава провинции предложил увеличить количество полос на КПП с четырех до восьми, а также установить видеокамеры с системой распознавания лиц. Об этом проекте губернатор рассказал на первой встрече с журналистами ранее в октябре.

«Мы с официальным лицами обсудили повышение безопасности на острове и согласились использовать нераспределенный бюджет группы андаманских провинций (OSM Andaman) на реализацию проекта по модернизации КПП Та-Чат-Чай, являющегося воротами острова», – заявил губернатор Дечаморнтхан.

«Мы установим систему распознавания лиц, которая будет сканировать водителей всех транспортных средств, въезжающих на остров или покидающих его. Этот проект изучал еще бывший губернатор Джамрон Типпаяпонгтада», – добавил господин Дечаморнтхан.

Одновременно с этим глава провинции пообещал увеличить количество полос для движения транспорта на КПП Та-Чат-Чай с четырех до восьми.

«Необходимый бюджет на весь проект составит около 100 млн бат, которые будут взяты из OSM Andaman, поскольку группа располагает значительными нераспределенными средствами, которые не были были освоены ввиду того, что многие проекты не получили развития», – пояснил губернатор.