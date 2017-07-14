Губернатор попросил трудовых мигрантов отставить панику

На Пхукете будет оперативно организован центр по регистрации трудовых мигрантов, чтобы работодатели могли легализовать своих сотрудников в экстренном порядке.

17 Июля 2017 12:00:00

Мигранты ищут помощи в благотворительном центре на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг призвал трудовых мигрантов и их нанимателей воздержаться от паники и поспешных решений в связи с вступлением силу декрета об иностранном труде, предусматривающем суровые штрафы за нарушения при найме иностранцев, в том числе выходцев из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, массово работающих на пхукетских стройках и на рыболовецких судах.

Декрет вступил в силу 23 июля, а уже на следующей неделе действие ряда его статей было приостановлено на полгода, чтобы работодатели смогли привести дела в соответствие с требованиями закона. Речь шла о статьях, предписывающих штрафы для мигрантов и их работодателей.

Впрочем, к моменту выхода приказа о шестимесячной отсрочке многие работодатели уже успели сообщить работавшим у них мигрантам о том, что в их услугах больше не нуждаются. В результате этого тысячи человек лишились работы и потянулись к границам, тогда как другие – не имевшие средств для возвращения на родину – были вынуждены просить помощи у благотворительных организаций и органов власти.

Аналогичная картина наблюдалась и на Пхукете, где после публикации декрета за помощью обратились несколько сотен мигрантов, лишившихся источника средств к существованию.

Как заявил губернатор Плодтхонг в прошлую субботу, на Пхукете будет оперативно организован центр по регистрации трудовых мигрантов, чтобы работодатели могли легализовать своих сотрудников в экстренном порядке.

«Я обращаю ко всем нелегальным работниками и их нанимателям: пожалуйста, подождите. И те, кто нелегально въехал в страну, и те, кто въехал легально, но не был оформлен на работу по закону – пожалуйста, не уезжайте, пока местный офис Минтруда не организует регистрационный центр, где ваши работодатели смогут вас зарегистрировать и легально трудоустроить», – заявил глава провинции.

Губернатор Плодтхонг отметил, что центр «неотложной регистрации» будет действовать при местном отделении Департамента трудоустройства с 24 июля по 7 августа. Для регистрации будет необходимо подтверждение личности работника.

Одновременно полковник иммиграционной полиции Катхантхорн Кумтианг прямо заявил, что в течение шести месяцев лицам, задержанным за нелегальную работу, аресты и штрафы не грозят, соответствующее решение принял глава правительства страны.

Ранее Бангкок уже предупредил представителей правоохранительных органов и официальных лиц о недопустимости нарушения этого приказа и злоупотреблений изданным в июне декретом.