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Губернатор: Пхукету нужны еще 1500 камер CCTV

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг заявил о том, что провинции нужны дополнительные 1500 камер уличного видеонаблюдения, чтобы полностью соответствовать статусу «цифрового города» (Smart City) к 2020 году.

Новости Пхукета

29 Июня 2017 13:17:19

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Соответствующее заявление глава провинции сделал на совещании в Provincial Hall, посвященном реализации различных аспектов программы Smart City.

«Пхукету необходимо использовать современные технологии в сфере безопасности на туристических объектах. Также необходимо это и для безопасности местных жителей», – заявил губернатор

«Чтобы обеспечить максимальную безопасность острова в общей сложности необходимо 3500 камер CCTV», – добавил он.

В настоящий момент, по словам губернатора, на острове установлены 2000 камер CCTV. Сколько из них в исправном состоянии, глава провинции не уточнил.

Что касается реализации проекта по объединению всех камер в единую сеть, то в настоящий момент информацию в командный центр передают 499 из 2000 камер. По словам губернатора, он отдал распоряжение ускорить работу по подключению остальных.

 

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