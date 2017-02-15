Губернатор Пхукета распорядился проверить сообщения о коррупции во власти

Глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан провел 14 февраля экстренное совещание с руководством полиции и главами официальных ведомств, распорядившись проверить сообщения о коррупции и доложить о результатах 17 февраля.

15 Февраля 2017 15:05:39

Глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Department

Совещанию предшествовала серия публикаций в СМИ и социальных сетях о многочисленных фактах коррупции на Пхукете. В частности, с соответствующими заявлениями выступила сеть Anti-Corruption Thailand (см. здесь, тайск. яз.) и бывший сенатор от Пхукета Таньярат Ачариячай (см. здесь, русск. яз.).

В открытом письме, распространенном PR-службой администрации провинции, губернатор Чокчай Дечаморнтхан заявил, что «никогда не получал ни от кого взяток и не отдавал никому распоряжение принимать взятки (sic)».

«Я учредил комиссию, чтобы выяснить, где были опубликованы соответствующие обвинения и кем», – предупредил губернатор.

«Я буду делать все шаги по закону. Если кто-то располагает сведениями об официальных лицах, получающих взятки, пожалуйста, сообщите мне. Я никогда не принимал «чаевых» и не давал распоряжений кому-либо из моих подчиненных делать это (sic) – идет ли речь о легальном бизнесе или о нелегальном», – заявил губернатор.

Ранее Чокчай Дечаморнтхан уже отвергал появившиеся в соцсетях заявления, что официальные лица якобы получают «чаевые» от отелей без лицензии (нелегального бизнеса), в отношении которых на Пхукете начата кампания за приведение их работы в соответствие с законом.

В ходе экстренного совещания 14 февраля губернатор выделил восемь приоритетных областей, где должна быть проведена антикоррупционная проверка. Эти же восемь пунктов были указаны в качестве главных и в публикации на странице движения Anti-Corruption Thailand в Facebook.

Вымогательство взяток у ресторанов, где работают трудовые мигранты. Вымогательство взяток у иностранного бизнеса. Коррупция при реализации кампании по легализации нелегальных отелей. Вымогательство взяток за ускорение процесса регистрации бизнеса. Вопрос о состоянии резервуара Клонг-Катха в Чалонге (без указания подробностей). Вопрос о велодорожках в парке имени Рамы IX (без уточнения подробностей). Расследование сообщения о том, что в одном из баров Патонга некому туристу подмешали в спиртное метамфетамин, после чего тот совершил самоубийство. Расследование сообщений о том, что официальные лица закрывают глаза на различные нарушения (такие как нелегальная работа отелей).

«Наше совещание является экстренным и серьезным. Его цель – сделать так, чтобы каждый сотрудник официального ведомства работал прозрачно и коррупция не была бы замешана ни в чем, что он делает, особенно в этих восьми областях», – заявил губернатор на встрече 14 февраля.

«Каждый из официальных лиц должен предоставить объяснения [по указанным обвинениям] и доложить мне 17 февраля. Что касается этих восьми пунктов, то вице-губернатору Сниту Сривихоку поручается создать комиссию по решению данных проблем», – добавил глава провинции.

Губернатор Чокчай Дечаморнтхан напомнил, что администрация провинции организовала отдельную службу по приему жалоб на коррупцию. Сообщить о подобных фактов можно письмом. Адрес почтового абонентского ящика: Post Office Box 1567, Phuket Post Office, Phuket Town, Muang, Phuket 83000.