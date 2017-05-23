Губернатор Пхукета призвал не устраивать панику в соцсетях

Глава провинции просит пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию о террористических угрозах.

23 Мая 2017 15:43:59

Фото: PR Dept

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг и шеф провинциальной полиции Тирапон Тхипджарон обратились к жителям Пхукета с призывов не нагнетать с социальных сетях панику относительно безопасности на острове. Поводом для заявления стали циркулирующие в тайском сегменте Facebook различные предупреждения о возможности взрывов и других угроз безопасности на Пхукете. Ранее взрывы прогремели в Бангкоке и на юге страны, кроме того, минувшей ночью теракт произошел в Великобритании.

«Я хочу, чтобы мы любили друг друга и вместе работали над долгосрочным развитием туризма на Пхукете, особенно в том, что касается распространения чувствительной информации об острове. Медиа и пользователи интернета должны связываться с нами и убеждаться, что новость реальна, перед тем как распространять ее в сети, чтобы не допускать негативного влияния на пхукетский туризм», – заявил губернатор Плодтхонг, комментируя недавнюю волну сообщения о возможных взрывах на острове.

За пределы тайского сегмента Facebook эти сообщения так и не вышли, равно как и сообщения о том, что на острове скрываются выходцы из «трех провинций». Соответствующие предупреждения появились после новости о побеге двух индусов и полицейского участка и, возможно, стали результатом неверного прочтения заметок по этой теме.

«Я слышал о том, что в социальных сетях вирусно распространялось сообщение о том, что якобы некий сотрудник полиции сказал местной матери, что не стоит ходить на пхукетские рынки, поскольку на острове находятся лица из трех провинций. Я хочу сообщить медиа, что мы не имеем понятия, откуда появилась такая информация. Я бы хотел попросить людей задумываться перед тем, как распространять какую-либо новость, поскольку это может напугать других», – заявил по этому поводу шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон на пресс-конференции 21 мая.

Под тремя южными провинциями, как правило, понимаются Паттани, Яла и Нарратхиват, где уже много лет ведут вооруженную борьбу с властями мусульманские сепаратисты. Впрочем, в этот раз шеф полиции названий каких-либо конкретных провинций не озвучил.

«Я видел эти сообщения и считаю, что они недостоверны. Таиланд – свободная страна, и действительно некоторые люди из трех провинций приезжают работать на Пхукет, потому что не могут найти работу у себя. Но они не террористы», – отметил генерал.

«Проявлять бдительность и следить за ситуацией – это хорошо, но не создавайте панику в обществе», – добавил он, призвав жителей острова не распространять информацию, в достоверности которой нет уверенности.

Генерал заверил, что полиция, армия и другие органы безопасности держат ситуацию под контролем, строго следя за ключевыми объектами, такими как аэропорт или КПП Та-Чат-Чай у въезда на остров.

«В международном аэропорту Пхукета мы проверяем всех сотрудников, работающих в комплексе. Да, иногда мы не сообщаем прессе о том, что мы делаем, но мы работаем постоянно», – заверил генерал Тхипджарон.

«Я хочу, чтобы вы были уверены, что мы принимаем строгие меры по борьбе с терроризмом», – заявил он.