Губернатор Пхукета намерен вернуть пляжам полностью девственный вид

Губернатор Чокчай Дечаморнтхан заявил, что 10-процентные зоны под пляжные зонты и массаж, являются незаконными.

17 Октября 2016 14:03:50

Глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, занявший пост 1 октября этого года, раскритиковал действующую на острове систему организации пляжей (cм. схему здесь).

По словам губернатора, 10-процентные зоны под массаж и аренду зонтиков, противоречат закону. Соответствующее заявление глава провинции сделал на первой из регулярных встреч с журналистами.

На вопрос о том, планирует ли он увеличить зоны под зонтики или как-либо модифицировать их, губернатор ответил, что вся концепция целиком противоречит закону.

«Я много думал об этом вопросе, поскольку на самом деле нет никаких законов, которые разрешали бы выделение 10-процентных зон на пляжах», – заявил глава провинции.

Действительно, в начале кампании по борьбе с пляжным бизнесом неоднократно указывалось, что пляжи являются общественной территорией и вести там частный бизнес незаконно, таким образом аренда зонтов и лежаков легально невозможна. Однако в итоге было принято компромиссное решение, по которому 10% территории на каждом пляже выделялось в особую зону, где можно было устанавливать столы для массажа и сдавать в прокат зонтики. На оставшихся 90% пляжах размещать зонты полностью запрещалось, причем не только предпринимателям, но и самим туристам. Новый губернатор хотел бы пересмотреть эту систему.

«Поскольку эти 10-процентные зоны незаконны, постепенно от них надо избавиться, вернув пляжам девственный вид. Я не позволю никому нарушать закон», – заявил Чокчай Дечаморнтхан.

«Пока что правила останутся прежними. Но когда у меня будет время, я изучу ситуацию вокруг пляжей Пхукета и постепенно 10-процентные зоны будут ликвидированы», – добавил он, назвав текущую ситуацию «неудобной».

«К тому же, складывается впечатление, что у нас по-прежнему есть проблемы с мафией прокатчиков лежаков и зонтиков. Никакой мафии больше не будет. Решить, кто будет заниматься менеджментом пляжей, это моя обязанность [и это предстоит сделать]. Но я могу заверить вас, что никакой мафии не будет и пляжи будут функционировать в соответствии с законом», – пообещал журналистам новый губернатор.

По словам Чокчая Дечаморнтхана, если пляжный бизнес решит оказать на него давление, 10-процентные зоны будут ликвидированы незамедлительно.

«Заявления о том, что вы [пляжный бизнес] небогаты, не является оправданием для нарушения закона», – резюмировал глава провинции.