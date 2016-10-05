Губернатор Пхукета: «Надо продвигать местную продукцию»

Новый губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, занявший пост главы провинции 1 октября, пообещал развивать сильные стороны острова и «каждую секунду» работать на благо людей. Соответствующие заявления он сделал в первый день после прибытия на Пхукет.

5 Октября 2016 13:52:52

Губернатор Чокчай Дечаморнтхан. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Каждую секунду, которую я проведу на посту губернатора Пхукета, я буду всеми силами посвящать благу пхукетских людей», – заявил он.

«Когда я был маленьким, я мечтал, что однажды приеду на Пхукет. Но в конце концов получилось так, что я даже не просил меня сюда назначить, Министерство внутренних дел выбрало меня само», – признался губернатор.

«И хотя быть на Пхукете подобно сбывшейся мечте, это не означает, что я буду здесь отдыхать. Я буду работать и работать усердно», – пообещал Чокчай Дечаморнтхан.

По словам главы провинции, у Пхукета «есть прекрасный потенциал и остров знают во всем мире», однако это не означает, что не надо развивать разностороннюю экономику. В частности, губернатор подчеркнул возможность получать прибыль за счет типичной местной продукции.

«Следующее, что нужно сделать, – это развить сильные стороны, чтобы добавить им ценности. К примеру, в моей предыдущей провинции Маха Саракхам фермеры разводили лучших в Таиланде индеек. На Пхукете вместо них есть лобстер, и мы должны развивать это направление. Необходимо проанализировать рыночные данные и заняться развитием продукции и ее узнаваемостью», – пояснил Чокчай Дечаморнтхан.

Впрочем, позитивно губернатор высказал и об идее превращения провинции в инновационный хаб в рамках проектов PhuketSmart City и Start-Up Thailand. По словам господина Дечаморнтхана известность Пхукета в мире здесь также окажется полезна.

Говоря о самом себе губернатор отметил следующее.

«Я хочу, чтобы люди знали, что я не бессердечный человек. Я просто решительный», – заключил он.