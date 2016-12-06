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Губернатор: «Ношение шлемов при езде на мотоциклах должно быть стопроцентным»

Глава полиции Пхукета назвал остров одной из худших провинций по уровню ношения шлемов мотоциклистами.

Новости Пхукета

6 Декабря 2016 10:32:49

Полиция Вичита проверяет мотоциклистов в рамках кампании 2015 года. Фото: The Phuket News
Полиция Вичита проверяет мотоциклистов в рамках кампании 2015 года. Фото: The Phuket News

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, занявший должность 1 октября, последовал примеру предшественников и объявил о том, что ношение шлемов при езде на мотоциклах должно быть стопроцентным. Однако начать – в отличие от других губернаторов – господин Дечаморнтхан решил с государственных служащих. К ним требования будут особенные.

«Все мотоциклисты на Пхукете должны носить шлемы в 100% случаев. Государственные служащие, уличенные в езде без шлема, будут нести наказание вне зависимости от того, насколько хорошо они выполняют свои должностные обязанности. Начальник нарушителя также будет привлекаться к ответственности», – объявил губернатор Дечаморнтхан на встрече с руководителями госучреждений 29 ноября.

«То же относится к посещению государственных ведомств. Все, кто въезжает на территорию, должны быть в шлемах», – добавил он.

Говоря о безопасности на дорогах, губернатор призвал полицию отдавать приоритет не наказанию за отсутствие шлемов, а разъяснительной работе. По словам главы провинции, необходимо, чтобы люди «поняли, насколько важно надевать шлем при езде по пхукетским дорогам».

Заявление Чокчая Дечаморнтхана прозвучало через день после того, как глава островной полиции генерал-майор Тирапон Тхипджарон заявил, что среди провинций страны Пхукет занимает предпоследнее место по ношению шлемов мотоциклистами. Какой из регионов страны лидирует в антирейтинге, генерал-майор не уточнил.

Стот отметить, что полиция Пхукета недавно продемонстрировала альтернативный подход к наказаниям за отсутствие шлемов, который был благосклонно встречен пользователями соцсетей. Так в Facebook продолжает набирать лайки ролик, на котором сотрудник полиции Чалонга заменяет двум школьницам штраф на «физические упражнения». Остановленным за езду без шлемов девушкам приходится пробежать несколько кругов вокруг своего мотоцикла. Ролик был снят очевидцем на, а позже в сети появился и комментарий полицейского из видео.

«Это всего лишь дети, у которых нет денег на оплату штрафов. Так что нам приходится учить их как своих собственных детей и направлять в верную сторону, чтобы они выросли хорошими, законопослушными гражданами», – пояснил сотрудник правоохранительных органов.

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