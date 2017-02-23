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Губернатор намерен продлить часы работы баров на Taina Rd. в Кароне

Глава провинции Чокчай Дечаморнтхан заявил о намерении просить Бангкок продлить до 4:00 утра часы работы заведений во второй из развлекательных зон Пхукета

Таньялак Сакут

23 Февраля 2017 12:45:26

О планах послать в Бангкок второй запрос губернатор заявил на пресс-конференции 22 февраля.

«Следующая зона, в которой я бы хотел просить разрешения барам работать до 4:00 утра, – это развлекательная зона на Taina Rd. в Кароне», – заявил губернатор.

Таким образом глава провинции намерен стандартизировать условиях работы в двух развлекательных зонах. Сейчас заведения, находящиеся в пределах этих зон, могут работать до 1:00 ночи. Бары и клубы вне них – в том числе в Раваи, Пхукет-Тауне и т. д. – по закону обязаны закрываться не позже 00:00.

«Я думаю, министр туризма и спорта Кобкарн Ваттанаврангкун поддержит этот запрос Пхукета. Обе развлекательные зоны являются популярными у туристов центрами ночной жизни», – заявил губернатор Дечаморнтхан.

Общественные слушания по вопросу о часах работы баров на Taina Rd. должны пройти в ближайшее время, подтвердили «Новостям Пхукета» в муниципалитете Карона.

Напомним, 15 февраля губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан направил в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра. Соответствующую просьбу неоднократно озвучивал местный бизнес.
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