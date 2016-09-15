Губернатор Джамрон Типпаяпогтада пообещал вернуться на Пхукет

C 1 октября Джамрон Типпаяпонгтада покинет кресло губернатора Пхукета и возглавит провинцию Накхон-Сри-Тхаммарат. Однако в перспективе чиновник намерен вернуться.

15 Сентября 2016 14:49:48

Губернатор Джамрон Типпаяпогтада.

Новым губернатором провинции Пхукета с октября станет Чокчай Детаморнтхан, а нынешний глава острова Джамрон Типпаяпонгтада отправится в Накхон-Си-Тхаммарат, чтобы занять губернаторский пост в этой провинции. В преддверии перевода господин Типпаяпонгтада встретился с журналистами Пхукета, подвел итоги своей работы за прошедший год и выразил надежду еще вернуться на остров.

«Настало время мне отправиться в Накхон-Сри-Тхаммарат. Я покину Пхукет 30 сентября и приступлю к работе на новом месте 1 октября. Я буду скучать по всем вам», – заявил Джамрон Типпаяпонгтада.

Нынешний глава провинции родился на Пхукете и много лет работал здесь в разных должностях, включая пост вице-губернатора. Затем он на один год отправился в Накхон-Патхом, где занял пост губернатора, а потом, с 1 октября прошлого года, снова вернулся на остров в должности главы провинции. Однако проработать на этом посту успел лишь один срок. В августе было досрочно объявлено о его переводе (подробнее читайте здесь).

«Я сделал для людей все, что только мог. Спасибо всем вам за поддержку», – заявил Джамрон Типпаяпонгтада на встрече с прессой 14 сентября.

Завтра господину Типпаяпонгтаде предстоит встреча с премьер-министром. Генерал Прают Чан-Оча прибудет на остров, чтобы принять участие в запуске проекта Startup Thailand, и кроме того встретится с чиновниками, представителям делового сообщества и гражданами. Джамрон Типпаяпонгтада намерен использовать эту возможность, чтобы рассказать главе правительства о приоритетных проектах, которые должны быть реализованы на острове. В частности, губернатор намерен представить генералу Чан-Оче проект тоннеля из Кату в Патонг и другие инфраструктурные проекты.

«Я особо хочу поднять вопросы транспорта и дорожного строительства, такие как шоссе из Паклока до памятника Героиням и новая дорога из Чалонга в Патонг. Я хочу, чтобы эти проекты были одобрены, и поговорю о них с премьер-министром в эту пятницу», – заявил губернатор.

Говоря о том, что уже сделано, Джамрон Типпаяпонгтада назвал своим главным достижением снос клубов и ресторанов на пляже Сурин.

«Сурин – первый номер в списке моих успехов. Пляж превратился в общественное пространство для людей», – заявил Типпаяпонгтада.

«Процесс трансформации еще не завершен, но этот проект был правда самым сложным из-за его влияния на местных жителей. Я понимаю это, но я делаю свою работу», – добавил губернатор, имея в виду ту волну критики, которую вызвал снос всех популярных заведений на пляже, некогда являвшимся центром «клубной» жизни. В частности, местные жители даже требовали отставки главы провинции.

«За время работы в качестве главы провинции я получил множество негативных комментариев, но я не против. Я не держу обиды. Иногда я делал то, что причиняло неудобство. Я прошу прощения за это, но я просто выполняю свою работу», – заявил он.

По словам губернатора, реализовать удалось не все задумки. И говоря об этом Джамрон Типпаяпонгтада посетовал на ограниченность своих полномочий.

«Некоторые из проектов, за которые я отвечал, нельзя назвать успешными. В основном это из-за того, что у меня нет абсолютной власти принудительно сделать то, что требуется», – пояснил губернатор.

Впрочем, по словам господина Типпаяпонгтады, все начатое будет завершено.

«Пожалуйста, не беспокойтесь о незаконченных проектах на Пхукете. Я знаю нового губернатора», – заявил он, одновременно призвав жителей острова поддержать своего сменщика на губернаторском посту.

При этом Джамрон Типпаяпонгтада пообещал, что рано или поздно обязательно вернется на Пхукет.

«Как минимум несколько лет меня не будет, но затем я бы хотел вернуться на остров. Что будет после этого? Никто не знает. Но Пхукет – мой родной дом, так что я вернусь помогать провинции пусть хотя бы и в качестве волонтера», – заключил губернатор.