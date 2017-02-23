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Губернатор: Более 1000 нелегальных отелей подали заявки на регистрацию

Глава администрации Пхукета Чокчай Дечаморнтхан рассказал об успехах кампании по регистрации нелегальных отелей. Под этим термином администрация провинции понимает сдачу жилья в аренду на срок до 30 дней без оформления отельной лицензии.

Таньялак Сакут

23 Февраля 2017 17:56:24

Глава администрации Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Dept
Глава администрации Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Dept

Как заявил 22 февраля Чокчай Дечаморнтхан, за период «отельной амнистии», которая завершилась 31 января, заявки на получение лицензии подали 1007 объектов, которые де-факто функционировали как отели, но соответствующей регистрации не имели. До начала февраля они могли сообщить о себе властям без риска какого-либо наказания за нелегальную работу.

«Всего 1007 объектов зарегистрировались в качестве желающих стать легальными отелями. Еще 200 заявили, что они просто прекратят сдавать комнаты на срок меньше 30 дней», – заявил губернатор Пхукета на встрече с местной прессой. Ранее в этом году он говорил о том, что администрации известно о 860 нелегальных отелях. При этом сервис Agoda находит на Пхукете более 2 тыс. мест, где можно снять комнату посуточно.

«Если кто-либо еще из операторов захочет легализовать свой бизнес, им необходимо подать заявление в индивидуальном порядке, каждое дело будет рассматриваться отдельно» – добавил он.

Глава провинции подчеркнул, что регистрация будет не моментальной. Этот процесс займет некоторое время.

«Все заведения, подавшие заявки на получение легального статуса, должны быть проверены. Проверка бумаг и других сведений займет некоторое время. Существует несколько типов отелей, а в процессе легализации задействованы множество ведомств», – пояснил Чокчай Дечаморнтхан.

Губернатор пояснил, что власти хотели бы подстегнуть регистрацию отелей, для чего администрация провинции вводит четыре новых правила. Во-первых, теперь все официальные конференции и подобные мероприятия будут проходить только в зарегистрированных гостиницах. Во-вторых, официальные лица будут останавливаться только в них. В-третьих, нелегальные отели не будут получать никакой помощи и поддержки в продвижении в рамках государственных кампаний. В четвертых, при подаче заявлений на какие-либо работы со здание отеля (расширение, модернизация, масштабный ремонт и т. д.) оператор должен будет предъявить документы о регистрации.

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