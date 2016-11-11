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Грузовик заблокировал движение через перевал в Патонге

Трейлер с грузом стройматериалов не осилил подъем в гору и развернувшийся поперек дороги полуприцеп перекрыл трассу.

Таньялак Сакут

11 Ноября 2016 17:36:32

Трейлер с полуприцепом, перевозивший груз стройматериалов из Бангкока в Патонг, заблокировал движение по перевалу Patong Hill утром 11 ноября. Инцидент, по словам сотрудников полиции, произошел около 5:00 утра.

По словам лейтенанта Сурапонга Пунгпрома, подъем оказался слишком крутым для грузовика и на одном из участков дороги машина начала откатываться назад. Прицеп в процессе развернуло поперек дороги, а его задние колеса вылетели с проезжей части.

Стронуть машину с места водитель не смог и в итоге движение по трассе оказалось перекрыто примерно до 8:00 утра.

«Я опросил водителя, и проблема оказалась в том, что у него не было опыта езды по дорогам Пхукета и через этот перевал он никогда не ездил. Тягач просто оказался недостаточно мощным, чтобы осилить подъем», – заявил лейтенант Пунгпром. При этом перегруже прицеп, по его словам, не был.

«К счастью никто не получил травм и ни одно из других транспортных средств не было повреждено», – закончил лейтенант.

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