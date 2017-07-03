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Грузовик с прицепом вылетел с проезжей части на Bypass Rd.

Полиция предъявила обвинения в опасном вождении шоферу, не справившемуся с управлением грузовиком на Bypass Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июля 2017 10:25:37

Авария проиошла около 5:00 утра субботы, 1 июля, в районе торгового комплекса Premium Outlet. Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил застрявший в придорожном кювете грузовик с прицепом и разбросанные по асфальту обломки бетонного блока, в который тот врезался перед тем, как вылететь с дороги. Водитель грузовика – 23-летний Банланг Итсара из Сураттхани – получил в результате аварии легкие травмы. Других пострадавших не было.

«Банланг рассказал, что направлялся в Сураттхани после доставки груза фанеры заказчику в Вичите. Он признался, что был незнаком с дорогой, к тому же в момент аварии шел дождь», – заявил журналистам подполковник Сакон Крайнара из участка в Пхукет-Тауне.

«Он пояснил, что попытался затормозить, но потерял контроль над грузовиком, в результате чего машина врезалась в бетонный барьер, ограждающий зону для разворота, после чего вылетела в кювет», – добавил подполковник.

Доставать грузовик из канавы пришлось при помощи строительного крана. Водителю были предъявлены обвинения в опасном вождении.

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