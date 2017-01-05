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Грузовик перевернулся на холме в Патонге

Грузовой автомобиль с номерными знаками провинции Убон-Ратчатхани перевернулся на горной дороге, соединяющей Патонг и Кату.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Января 2017 14:21:05

Фото: Полиция Кату
Фото: Полиция Кату

Спасатели получили сообщение об аварии около 01:35 ночи 5 января. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили лежащий на боку грузовой автомобиль, в кабине которого были заблокированы четыре человека. При помощи специального оборудования людей удалось освободить, после чего все они были доставлены в больницу Vachira Hospital для оказания первой помощи. Госпитализация никому не потребовалось.

Водитель грузовика пояснил полиции, что причиной аварии стал мокрый асфальт. Как заявил подполковник Саравут Чупрасит, шофер рассказал, что снизил скорость при движении по холму, но избежать аварии все равно не смог.

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