Грузовик не вписался в поворот на спуске с холма в Патонге

Грузовой автомобиль не смог затормозить на спуске с холма в Патонге и врезался в бетонную стену у храма Wat Suwankiriwong утром 1 августа.

1 Августа 2017 12:51:04

Капитан Джаруват Джиемнака из участка в Патонге рассказал «Новостям Пхукета», что сообщение о ДТП поступило в полицию незадолго до 10:00 утра.

«Водитель трехосного грузовика потерял управление на спуске с холма. К счастью, никто не погиб и не пострадал», – заявил капитан Джиемнака.

После аварии грузовик частично заблокировал выезд с улицы Pisitkoranee Rd., движение по основной дороге также было затруднено.

«Полиция сейчас опрашивает водителя, чтобы получить больше информации о том, что случилось», – отметил капитан Джиемнака.

Имени находившегося за рулем водителя капитан не раскрыл. О том, будут ли ему предъявлены обвинения в опасном вождении, офицер также ничего не сказал.

Напомним, чуть более двух недель назад (после очередной крупной аварии) губернатор объявил о том, что у въездов на холм в Патонге будут организованы чекпоинты для проверки технического состояния транспорта и наличия у шоферов водительских прав необходимых категорий. Пока что этот проект реализован не был.