Группа Starwood проведет пятый забег Run to Give Для участников соревнований 16 октября уже заготовлены более 100 кубков и более 1200 медалей. 27 Сентября 2016 15:28:58 Спортсменов ожидают две дистанции на выбор: 3 км и 10 км. Отели группы Starwood объявили о проведении очередного благотворительного забега Run to Give. Организаторами мероприятия выступают гостиницы Le Meridien Phuket Beach Resort, The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket и The Naka Island, a Luxury Collection Resort and Spa, Phuket. Пройдут же соревнования там же, где и год назад – на озере Банг-Вад. Спортсменам отдадут дорогу, окольцовывающую водоем. Старт и финиш будут находиться у плотины Bang Wad Dam. Собранные средства организаторы передадут благотворительному фонду Pun Fun Pun Yim и фонду имени Принцесси Сириндхорн. Мероприятие состоится 16 октября. В этом году спортсменов ожидают две дистанции на выбор: 3 км и 10 км. Кроме того, как и год назад, на забеге пройдет конкурс костюмов. Участники забега на 10 км стартуют ровно в 6:00 утра, а вторая группа – спустя 15 минут после первой. На дистанции в 3 км отдельных возрастных групп не будет. Победителей ждут ваучеры от отелей и ресторанов, а также кубок и памятная медаль. На дистанции в 10 км организаторы выделят шесть возрастных групп: 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, от 60 лет и старше. В каждой из них будут свои победители, которых ждут медали, кубки и ценные призы. Всего для участников мероприятия заготовлено более 100 кубков и более 1200 медалей. Также планируются памятные футболки и другие сувениры. Регистрационные сборы составят 250 бат за участие в забеге на 3 км и 350 бат за главную дистанцию. Записаться на участие можно на сайте проекта, на его странице в Facebook, в Сentral Festival Phuket (13-15 октября с 11:00 до 20:30) и на месте проведения соревнований перед мероприятием (15 октября с 9:00 до 20:00 и 16 октября с 5:00 до 5:45). Подробную информацию можно получить в гостиницах-организаторах: Le Meridien Phuket Beach Resort (тел: 076 370 100), The Westin Siray Bay Resort and Spa (тел: 076 335 600) и The Naka Island, a Luxury Collection Resort and Spa, Phuket (тел: 076 371 400).