Гражданке Украины предъявят обвинения по следам аварии в Кату

В настоящий момент женщина находится в больнице Bangkok Hospital, ее жизни, по словам полиции, ничего не угрожает.

20 Марта 2017 17:41:06

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Кату намерена предъявить обвинения в опасном вождении 26-летней Екатерине Мизернюк, попавшей в дорожную аварию 16 марта. ДТП произошло во второй половине дня около АЗС Bangchak на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» капитан полиции Саванья Эяттронг рассказал, что женщина, которая сейчас находится в Bangkok Hospital, уже смогла пообщаться со следователями и рассказать об обстоятельствах аварии.

«Она заявила, что потеряла управление машиной и врезалась в припаркованные на обочине автомобиль и мотоцикл. Персонал Vachira Hospital подтвердил, что в крови женщины не было обнаружено алкоголя. Госпоже Мизернюк грозит штраф в размере от 400 до 1000 бат и/или до месяца тюремного заключения», – заявил капитан Эяттронг.