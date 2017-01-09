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Гражданка Великобритании покончила с собой в Чалонге

Тело иностранки было обнаружено в номере одного из отелей на Soi Ta-Iad, известной на Пхукете как «улица боксеров».

Юттават Лекмак

9 Января 2017 13:10:36

Фото: Ruamjai Rescue Foundation
Фото: Ruamjai Rescue Foundation

Тело 26-летней британки Абигейл Луизы Браун было обнаружено в 6:20 утра субботы, 7 января. Погибшую нашел ее бойфренд, вернувшийся в номер под утром. В полиции подтвердили, что женщина была обнаружена повесившейся на простыне.

Как подтвердил лейтенант полиции Сомкиет Сарасит из участка в Чалонге, тело было отправлено в Vachira Phuket, где специалисты подтвердили, что женщина покончила с собой. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Записи с камер видеонаблюдения также указали на то, что в номер женщина ночь зашла одна.

«Наше расследование на этом завершено», – заявил лейтенант Сарасит.

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