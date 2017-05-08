Гражданка Великобритании погибла под колесами грузовика на Пхукете

Авария с летальным исходом произошла на Thepkrasattri Rd. в районе полудня понедельника, 8 мая.

8 Мая 2017 16:04:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказали «Новостям Пхукета» в полиции Таланга, двое граждан Великобритании – 29-летний мужчина по имени Дэнни и его 41-летняя пассажирка Софи – двигались на скутере по трассе в северном направлении. В районе одного из магазинов сети 7-Eleven Дэнни перестроился вправо из крайнего левого ряда, чтобы объехать припаркованный автомобиль. Занимавший правую полосу грузовой автомобиль не успел затормозить и сбил скутер.

Дэнни был доставлен Thalang Hospital с легкими травмами, в то время как Софи попала под колеса грузовика и скончалась до приезда медиков. Получить показания британца полиции пока не удалось.

Водитель грузовика – 30-летний Наттавут Кимчы из провинции Пханг-Нга – сперва скрылся с места, но потом явился в полицейский участок. Обвинений кому-либо пока не предъявлено. Фамилии погибшей женщины и пострадавшего мужчины не публикуются до информирования их родственников о происшествии.