Гражданка Украины пострадала в аварии на Пхукете

Екатерина Мизернюк находится в больнице Vachira Hospital. По словам полиции, состояние женщины оценивается как серьезное.

17 Марта 2017 10:34:29

Полиция получила сообщение об аварии на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату во второй половине дня 16 марта. Прибывшие по вызову спасатели и полицейские обнаружили поврежденный седан с номерными знаками провинции Сонгкхла, внутри которого находилась пострадавшая иностранка.

Как рассказал один из работавших на месте событий спасателей, женщина была без сознания. Пострадавшую, которой оказалась 26-летняя гражданка Украины Екатерина Мизернюк, была доставлена в больницу Vachira Hospital.

Полиция пока не раскрыла журналистам обстоятельства аварии. Известно только, что ДТП произошло около автозаправки Bangchak, где седан иностранки столкнулся с другой машиной и мотоциклом. Кроме Мизурнюк в аварии никто не пострадал, полиция проводит расследование.