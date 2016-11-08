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Гражданка Лаоса родила в машине на улице Пхукета

Медики говорят, что роды прошли благополучно, мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно, однако масса новорожденного не более 2 кг.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Ноября 2016 12:23:58

Около 18:00 понедельника, 7 ноября, спасатели из муниципалитета Срисунторна и специалисты Kusoldhram Foundation получили сообщение о том, что женщина вот-вот родит в салоне автомобиля на улице Soi Koh Kaew 24.

Прибывшие по вызову профессионалы обнаружили в указанном месте припаркованный седан Toyota Vios, на заднем сиденье которого находилась 27-летняя гражданка Лаоса Кеотхонг Сомтхали. Женщина была на позднем сроке беременности и действительно готова родить. В итоге спасателям пришлось принимать роды прямо на месте.

Вслед за спасателями в Ко-Кэу прибыл персонал Mission Hospital, который забрал мать и новорожденного мальчика в больницу. Оттуда оба были переведены в Vachira Hospital. Медики говорят, что роды прошли благополучно, мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно.

Госпожа Сомтхали пояснила врачам, что родить она должна была в декабре, но неожиданно схватки начались раньше срока, когда она направлялась в Пхукет-Таун по семейным делам. Припарковав автомобиль, Сомтхали и ее спутники связались со спасателями и полицией и принялись ожидать помощи, которая успела вовремя. 

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