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Гражданка Германии ожидает суда за проезд на красный свет

В момент задержания 55-летняя Сандра Христиан Грюнвальд устроила скандал. За нарушение ей грозит до трех месяцев тюрьмы и штраф до 10 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Марта 2017 09:18:52

В 9:55 утра вторника, 28 марта, полиция Чалонга получила сообщение о том, что черный хэтчбек BMW X1 с бангкокским номерами проехал на красный свет перекресток у поселка Sun Palm Village и приближается к кольцу Чалонга по Chao Fa East Rd.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и остановили автомобиль у кольца. За рулем машины оказалась гражданка Германии Сандра Христиан Грюнвальд, разговаривавшая в тот момент по телефону.

«Мы попросили госпожу Грюнвальд выйти из машины, но она отказалась и продолжила говорить по телефону. Когда через 15 минут она все-таки вышла из машины, мы попросили ее предъявить водительские права и паспорт. Она была явно недовольна этим, громко кричала на нас, а затем схватила сумочку, направилась к горшку с декоративными растениями на тротуаре, высыпала туда все содержимое сумочки, подняла ключи от машины и забросила их на крышу ближайшего здания, откуда сотруднику полиции пришлось их потом доставать», – рассказал «Новостям Пхукета» лейтенант полиции Чалонга Тханакрит Эйамчонлакам, присутствовавший при задержании госпожи Грюнвальд

Иностранка была доставлена в отделении полиции Чалонга, где ей предъявили обвинения в проезде на красный свет и пренебрежении безопасностью других людей.

«Госпожа Грюнвальд доставлена в центр предварительного заключения при суде Пхукета, где она ожидает рассмотрения своего дела. За нарушение ПДД ей грозит штраф в размере от 2 до 10 тыс. бат и/или тюремное заключение на срок до трех месяцев», – сообщил лейтенант Эйамчонлакам.

На вопрос о том, возможен ли выход под залог, офицер ответил, что этот вопрос находится в ведении суда, а не полиции.

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