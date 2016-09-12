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Гражданин Великобритании погиб в аварии на Kwang Rd.

Майкл Фрейзер МакФерсон скончался на месте, после того как его мотоцикл столкнулся с пикапом на Kwang Rd. в Вичите.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Сентября 2016 15:17:36

Полиция тамбона Вичит получила сообщение о дорожной аварии на улице Kwang Rd. около 20:30 вечера 10 сентября. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный пикап Isuzu и лежащий рядом с ним мотоцикл Honda. Там же, посреди дороги, находилось тело мотоциклиста, который был опознан как 44-летний Майкл Фрейзер МакФерсон, гражданин Великобритании. Защитного шлема на мотоциклисте не было и на месте события его не обнаружилось.

По словам водителя пикапа, 39-летнего Нипхона Канпракоба, он совершал поворот с Kwang Rd. направо, в сторону жилого поселка Baan Maneekram Jomthong Thanee. В этот момент в левый бок его автомобиля врезался мотоцикл, двигавшийся во встречном направлении. По словам Нипхона, мотоцикл упал еще до контакта с автомобилем.

После инцидента Нипхон Канпракоб был доставлен в полицейский участок Вичита для дачи показаний. Пока что неизвестно, были ли проведены тесты на содержание алкоголя в крови, информация о предъявлении обвинений также отсутствует. Вместе с Нипхоном Канпракобом в салоне пикапа находились его жена и дочь.

Отметим, что Kwang Rd. представляет собой полностью прямую улицу без перекрестков, поэтому скорость движения транспорта на ней высока. На улице установлен один светофор (у въезда в жилой поселок Baan Maneekram), но он функционирует не круглосуточно. Также на Kwang Rd. расположены, по меньше мере, одна школа и один детский сад.
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