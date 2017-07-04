Гражданин Узбекистана задержан с фальшивыми долларами на Пхукете

Полиция задержала иностранца при попытке обменять поддельные доллары США на тайские баты в Раваи.

4 Июля 2017 13:10:59

Около 13:45 понедельника, 3 июля, хозяйка обменного пункта M and P Money Exchange в Раваи сообщила в полицию о том, что некий иностранец пытается обменяться фальшивые доллары в их заведении. Прибывший по вызову наряд полиции задержал иностранца и доставил его в участок в Чалонге, где подозрения владелицы обменного пукнта были подтверждены.

Полиция сообщила о том, что задержанный оказался 27-летний гражданин Узбекистана, однако имя его прессе пока неизвестно. В сообщениях освещавших задержание тайских журналистов мужчина фигурирует как Boboyeb G’olijon Obidovivh (видимо, фамилия задержанного – Бобоев).

При задержании полиция обнуражила у Бобоева (имя уточняется) 17 банкнот номиналом в 100 долларов каждая. Девять купюр, как подтвердили в Bangkok Bank после проверки, были поддельным, а остальные – настоящими.

Также при себе у Бобоева были две квитанции об обмене валют из отделения Bangkok Bank в Чернг-Талей. Из них следует, что иностранец ранее в тот же день обменял на баты 1000 долларов и 1620 ринггитов (на общую сумму свыше 63 тыс. бат).

На допросе Бобоев заявил, что приехал на Пхукет из Малайзии с туристическими целями и планировал провести на острове 15 дней. По словам Бобоева, после прибытия он направился в Чернг-Талей, где обменял часть имевшихся при нем долларов и ринггитов. Однако, как заявил задержанный, поменять на баты всю имевшуюся валюту он не смог, поскольку сотрудник банка якобы сказал ему, что в отделении закончились наличные баты, после чего вернул полученные для обмена девять купюр.

На момент подготовки материала полиция о предъявлении Бобоеву обвинений не сообщала.