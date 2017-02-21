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Гражданин Таиланда погиб в ДТП с участие байкера-иностранца

Авария произошла вечером 20 февраля на перекрестке Phru Somphan, находящемся на дороге, ведущей от Thepkrassattri Rd. к Най-Янгу.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2017 14:12:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Прибывшие на место событий спасатели и полиция обнаружили два сильно поврежденных мотоцикла (Honda Wave гражданина Таиланда и стритбайк Yamaha иностранца) и пострадавших: 67-летнего Чавалета Стриту и 32-летнего Адама Ховарда. Оба были доставлены в больницу Thalang Hospital, однако спасти жизнь престарелого господина Стриты врачам не удалось. Иностранец отделался многочисленными ссадинами.

По словам очевидцев, Чавалет Стрита выезжал на главную дорогу с прилегающего переулка, когда в его мотоцикл сзади на высокой скорости врезался байк иностранца. Впрочем, виновник аварии еще не установлен.

«Мы проводим расследование этого происшествия», – заявил капитан Крайсорн Бунпрасоп из полицейского участка Таланга.

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