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Гражданин Швеции погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Иностранец не справился с управлением скутером и врезался в мачту электропередач на Sai Yuan Rd. в Раваи.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Января 2017 13:48:55

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

Полиция получила сообщение об аварии в Раваи в 00:20 ночи 30 января. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в столб скутер Yamaha Fino и тело водителя, 50-летнего гражданина Швеции.

При себе у погибшего было водительское удостоверение с открытой категорией А, однако защитного шлема полиция не обнаружила.

«Нам сообщили, что мужчина направлялся в сторону Най-Харна, но в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в столб», – отметил подполковник полиции Саккарин Сангджарон.

По его словам, тело погибшего было доставлено в Vachira Hospital, посольство Швеции проинформировано об инциденте. Имя иностранца не предается огласке до уведомления родственников.

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