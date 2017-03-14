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Гражданин Кореи выстрелил себе в голову на стрельбище в Кату

Полиция получила сообщение о происшествии на стрельбище Patong Shooting Range в районе 19:20 понедельника, 13 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Марта 2017 16:21:34

Позвонивший сотрудник комплекса рассказал, что один из клиентов стрельбища – иностранец средних лет – попытался покончить с собой, но чудом выжил и нуждается в срочной помощи.

Прибывшие по вызову полиция и медики обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением головы, оказавшегося 42-летним гражданином Южной Кореи. Мужчина в критическом состоянии был доставлен в больницу Patong Hospital, а оттуда переведен в Vachira Hospital, где сейчас и находится. Имя пострадавшего не разглашается (полиции, впрочем, оно известно).

По словам сотрудника стрельбища Пхарадона Тхонг-Нгама, кореец приехал в Patong Shooting Range и заказал шестизарядный револьвер калибра .44 Magnum и 10 патронов к нему. Сделав пять выстрелов по мишени, клиент попросил сотрудника стрельбища проверить и дозарядить оружие, после чего с револьвером в руке направился якобы проверить мишени, однако на полпути остановился, быстро поднес ствол оружия снизу к подбородку и нажал на спусковой крючок.

Комментируя инцидент, подполковник полиции Патонга Пхаттапи Сричай рассказал, что при осмотре бумажника мужчины следователи обнаружили рукописную записку с текстом «Я не хочу назад в Корею». Однако точнее установить мотивы предполагаемой попытки самоубийства полиция пока не может.

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