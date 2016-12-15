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Гражданин Казахстана погиб на Пхукете

Тело погибшего было найдено на земле под окнами отеля, где он снимал номер. Среди прочих версия рассматривается возможный суицид.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Декабря 2016 09:20:02

Врачи Patong Hospital констатировали смерть иностранца. Фото: Google Street View
Врачи Patong Hospital констатировали смерть иностранца. Фото: Google Street View

Полиция Патонга получила сообщение о происшествии около 4:00 утра среды, 14 декабря. Прибывший на место наряд обнаружил иностранца с тяжелыми травмами, лежащего под окнами отеля на Phra Metta Rd. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

В ходе осмотра номера погибшего (на пятом этаже отеля) полиция нашла несколько пустых бутылок из-под спиртного, но никаких следов борьбы или ограбления обнаружено не было. Персонал гостиницы пояснил полицейским, что мужчина въехал в номер 5 декабря, а выписаться должен был 16 числа. В последний раз погибшего видели за полтора часа до происшествия, когда он покупал пиво в одном из местных магазинов, после чего пошел в свой номер.

В качестве двух изучаемых версия полиция назвал суицид и несчастный случай.

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