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Гражданин Италии погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Полиция получила сообщение о ДТП на дороге, ведущей к мысу Промтхеп, около 12:30 понедельника, 23 января.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Января 2017 17:26:46

Прибывший на место аварии наряд обнаружил поврежденный скутер Yamaha, застрявший под дорожным ограждением, и тело погибшего иностранца. Там же, на месте событий, находился знакомый погибшего, ставший очевидцем аварии. По его словам, мужчина просто не вписался в поворот на горной дороге. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал майор полиции Чалонга Тхада Содарак.

Майор Содарак отметил, что шлем погибшего был найден на месте аварии. Офицер не уточнил, был ли иностранец туристом или постоянным резидентом Пхукета. Консул Италии на Пхукете уже поставлен в известность о произошедшем, имя погибшего не разглашается до уведомления родственников.

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