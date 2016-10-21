Гражданин Франции погиб, упав с 16 этажа отеля в Патонге

По словам очевидцев, мужчина совершил самоубийство. Имя погибшего пока не разглашается

21 Октября 2016 11:38:30

Электрик Киттисак Дуангнират утверждает, что попытался отговорить иностранца от прыжка, но тот все равно исполнил задуманное.

Полиция получила сообщение о гибели гражданина Франции в Патонге около 6:40 утра пятницы, 21 октября. Инцидент произошел в одной из гостиниц на Rat Uthit 200 Pi Rd.

Очевидец произошедшего – 37-летний электрик Киттисак Дуангнират – рассказал полицейским, что заметил мужчину на балконе 16 этажа, когда совершал утренний обход здания и выключал свещение. Киттисак утверждает, что попытался отговорить иностранца от прыжка, но тот все равно исполнил задуманное.

Полиция установила, что погибший жил в находящемся по соседству отеле Saria Mansion. В его номере полицейские нашли записку с указанием телефонного номера семьи во Франции, а также отложенные деньги на оплату взятого в прокат мотоцикла. Следов ограбления или насилия в номере обнаружено не было.

Французское консульство на Пхукете уже уведомлено о произошедшем. Имя погибшего не раскрывается до оповещения его родных.