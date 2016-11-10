Гражданин Франции найден в отеле с перерезанным горлом

Полиция расследует обстоятельства смерти иностранца, найденного мертвым в одной из гостиниц Патонга накануне вечера.

10 Ноября 2016 13:45:29

Гражданин Франции был обнаружен мертвым в номере одной из гостиниц Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение о происшествии в отеле на Nanai Rd. около 21:00 вечера 9 октября. Человек, позвонивший на горячую линию 191, рассказал о том, что в гостиничном номере был обнаружен мертвый постоялец.

Прибывший по вызову наряд нашел погибшего – 63-летнего гражданина Франции – лежащим в луже крови на полу ванной комнаты. Рядом с телом находился 30-сантиметровый нож. Следов борьбы или ограбления при осмотре номера правоохранители не зафиксировали.

В беседе с журналистами капитан полиции Сининарт Чердчутракунтхонг подтвердил, что на шее погибшего была обнаружена длинная и глубокая резаная рана.

По словам менеджера гостиницы, иностранец поселился в номере 4 ноября и должен был выехать 30 числа. В середине дня 9 ноября к мужчине пришел знакомый, однако на его стук в дверь постоялец не открыл. Когда то же самое повторилось около 20:30, знакомый погибшего обратился к мужу менеджера отеля с просьбой открыть дверь. Проникнув внутрь, они обнаружили тело в ванной комнате и позвонили в полицию.

По словам капитана Сининарта, друг погибшего рассказал, что непосредственно перед приездом в Таиланд тот пережил развод, и правоохранители не исключают версию суицида.

Посольство Франции было уведомлено о произошедшем.