Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Гражданин Франции найден в отеле с перерезанным горлом

Полиция расследует обстоятельства смерти иностранца, найденного мертвым в одной из гостиниц Патонга накануне вечера.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Ноября 2016 13:45:29

Гражданин Франции был обнаружен мертвым в номере одной из гостиниц Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Гражданин Франции был обнаружен мертвым в номере одной из гостиниц Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение о происшествии в отеле на Nanai Rd. около 21:00 вечера 9 октября. Человек, позвонивший на горячую линию 191, рассказал о том, что в гостиничном номере был обнаружен мертвый постоялец.

Прибывший по вызову наряд нашел погибшего – 63-летнего гражданина Франции – лежащим в луже крови на полу ванной комнаты. Рядом с телом находился 30-сантиметровый нож. Следов борьбы или ограбления при осмотре номера правоохранители не зафиксировали.

В беседе с журналистами капитан полиции Сининарт Чердчутракунтхонг подтвердил, что на шее погибшего была обнаружена длинная и глубокая резаная рана.

По словам менеджера гостиницы, иностранец поселился в номере 4 ноября и должен был выехать 30 числа. В середине дня 9 ноября к мужчине пришел знакомый, однако на его стук в дверь постоялец не открыл. Когда то же самое повторилось около 20:30, знакомый погибшего обратился к мужу менеджера отеля с просьбой открыть дверь. Проникнув внутрь, они обнаружили тело в ванной комнате и позвонили в полицию.

По словам капитана Сининарта, друг погибшего рассказал, что непосредственно перед приездом в Таиланд тот пережил развод, и правоохранители не исключают версию суицида.

Посольство Франции было уведомлено о произошедшем.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

В чем состоит работа полицейских, дежурящих в будках

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.