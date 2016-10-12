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Гражданин Франции найден мертвым в номере отеля на Пхукете

Тело иностранца было обнаружено утром 8 октября в номере одной из гостиниц на Nanai Rd. в Патонге.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Октября 2016 12:46:09

В качестве предварительной версии смерти полиция назвала пищевое отравление или сильную аллергическую реакцию на какое-либо вещество. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
В качестве предварительной версии смерти полиция назвала пищевое отравление или сильную аллергическую реакцию на какое-либо вещество. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По данным правоохранителей, мужчина поселился в отеле в четверг, 6 октября, а через два дня его нашли мертвым. Погибшему было 27 лет. В качестве предварительной версии смерти полиция назвала пищевое отравление или сильную аллергическую реакцию на какое-либо вещество. Указывающие на этом следы (включая кровь) были обнаружены в номере.

«Хотя комната был в беспорядке, никаких признаков борьбы мы не заметили», – добавил лейтенант полиции Патонга Сиринат Чычутакунтхонг. Офицер предположил, что мужчина скончался ночью. Примерно за шесть часов до того, как тело обнаружил персонал отеля.

В настоящий момент медики Patong Hospital устанавливают причину смерти. Имя погибшего не разглашается до уведомления родственников.

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