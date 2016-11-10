Гражданин Белоруссии госпитализирован на фоне неадекватного поведения

Полиция доставила в больницу мужчину, голышом бегавшего по каучуковой плантации с криками, что он видит мертвых людей. Врачи должны проверить его психическое здоровье, а также сделать тест на наркотики.

10 Ноября 2016 14:20:10

Сообщение о странном иностранце в Таланге поступило в полицию около 19:00 вторника, 8 ноября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Белоруссии Кирилл Белов был госпитализирован вечером 8 ноября после потери контроля над собой в общественном месте. Капитан местной полиции Норот Бунсири подтвердил «Новостям Пхукета», что мужчина был доставлен в больницу Thalang Hospital, где врачи проверят его психическое состояние, а заодно сделают тест на наркотики.

Сообщение о странном иностранце в Таланге поступило в полицию около 19:00. Звонивший рассказал, что некий мужчина «сошел с ума», сбросил одежду и убежал на каучуковую плантацию в районе автозаправки Shell на Thepkrassattri Rd.

Полиция обнаружила голого иностранца, которым оказался 34-летний Кирилл Белов, «в похожем на транс состоянии». Одежда его позже была найдена на плантации. Правоохранителям удалось успокоить мужчину и доставить его в больницу. В пятницу, 11 ноября, полиция огласила вердикт медиков: Белов был найден психически здоровым, анализы на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат (подробнее читайте здесь).

По словам капитана Бунсири, друг Белова – некто Александр Сергеев, также гражданин Белоруссии – рассказал, что он ехал с приятелем на мотоцикле из Чалонга в Таланг, когда его спутник начал «странно разговаривать и вести себя». Когда же Сергеев остановил транспортное средство, Белов бросился бежать, крича, что видит мертвых людей. По словам Сергеева, его друг ранее уже демонстрировал странное поведение, это произошло на предыдущей неделе, когда тот вернулся с острова Самуи. Впрочем, по словам очевидца, все было не настолько серьезно, как 8 ноября.