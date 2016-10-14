Государственные учреждения в Таиланде закрыты в связи с трауром

По распоряжению правительства Таиланда, 14 октября объявлено нерабочим днем в связи с трауром.

14 Октября 2016 11:18:29

В Таиланде объявлен день траура в связи с кончиной Короля.

Учебные заведения, государственные учреждения и ведомства, а также офисы многих компаний в Таиланде закрыты в знак скорби о кончине Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.

По распоряжению правительства Таиланда, 14 октября объявлено нерабочим днем в связи с трауром. Соответствующее заявление было сделано по всем телевизионным каналам страны в 9:00 утра сегодняшнего дня.

Все развлекательные мероприятия отменены на 30-дневный срок, флаги в Королевстве приспущены. Телеканалы перешли на черно-белое вещание и транслируют лишь хроники из жизни Короля и важные правительственные объявления.

Траур по Его Величеству Пхумипону Адульядету продлится один год. Госслужащим предписано в течение всего этого срока носить траурные одежды.