Горы мусора на пирсе Чалонга привлекли внимание соцсетей

Фотографии мусора на пирсе Чалонга начали расходиться по социальным сетям, но ни одно из официальных ведомств пока не взяло на себя ответственность за уборку.

3 Февраля 2017 10:10:43

Репортер The Phuket News посетил пирс 2 февраля и рассказал, что мусорные завалы не только выглядят неприятно, но и распространяют дурной запах. Никто из представителей муниципалитета Чалонга в тот момент не смог прокомментировать ситуацию.

Ранее уже сообщалось, что на неубранный мусор жаловались операторы туристических судов, однако никаких мер для решения проблемы власти пока не приняли.