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Городские телефонные номера в Таиланде станут десятизначными

Переход на десятизначные телефонные номера для стационарных телефонов начнется в III квартале этого года и закончится к 2021 году.

Новости Пхукета

27 Июня 2017 09:30:28

Фото: Karolina Kabat / Flickr
Фото: Karolina Kabat / Flickr

Как пишет Bangkok Post, ко всем номерам городских телефонов после префикса 0 будет добавлена цифра 1. Таким образом, к примеру, девятизначный номер офиса премьер-министра 02-283-4000 превратится в десятизначный 012-283-4000. В течение переходного периода (до 2021 года) дозвониться до нужного абонента можно будет по обоим номерам.

Bangkok Post сообщает, что переход на десятизначные телефонные номера необходим для того, чтобы увеличить пул доступных номеров на фоне роста спроса на мобильную связь. Однако издание не уточняет, будут ли внесены какие-либо изменения непосредственно в систему формирования номеров для мобильных телефонов (они уже сейчас десятизначные).

Газета заявляет, что переход на десятизначную систему увеличит число доступных номеров до 550 млн, из которых 50 млн придется на стационарные телефоны и 500 млн на мобильные. Сейчас, как пишет Bangkok Post, в Таиланде зарегистрировано около 260 млн мобильных и 50 млн стационарных номеров. Оставшийся резерв – около 52 млн.

Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) пока официального заявления о переходе на десятизначные номера не сделала.

 

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