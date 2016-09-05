Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет на Пхукете 11 сентября
Живущие на Пхукете россияне смогут проголосовать в это воскресенье, 11 сентября, в здании почетного консульства России.
Новости Пхукета
5 Сентября 2016 10:51:50
Посольство Российской Федерации в Таиланде опубликовало информацию о проведении голосования на территории Королевства в рамках выборов VII созыва Государственной думы РФ.
Для проведения голосования в здании посольства в Бангкоке будет образован избирательный участок номер 8284. Голосование будет проводиться 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. Адрес посольства: 78 Sap Road, Bangrak, Bangkok.
Кроме того, на популярных курортах Королевства, где проживает значительное число россиян, будет организовано досрочное выездное голосование.
Пхукет: Голосование пройдет 11 сентября в здании почетного консульства России в Чалонге. Проголосовать можно будет с 10:00 до 15:00. Адрес: 75/149 Patak Road, Chalong, Muang, Phuket.
Самуи: Голосование пройдет 11 сентября в здании гостиницы W Retreat Koh Samui. Проголосовать можно будет с 10:00 до 15:00. Адрес: 4/1 Moo 1 Tambol Maenam, Surat Thani, Koh Samui.
Хуа-Хин: Голосование пройдет 15 сентября в здании The Language and Culture Training Centre. Проголосовать можно будет с 10:00 до 15:00. Адрес: 83/14 Wongchomsin Bldg. (3-й этаж, комната 303), Phetkasem Road, Hua Hin, Prachuabkhirikhan.
Паттайя: Голосование пройдет 17 сентября в здании почетного консульства России на первом этаже отеля Royal Cliff Grand Hotel. Проголосовать можно будет с 10:00 до 18:00. Адрес: 353 Phra Tamnuk Road, Pattaya, Chonburi.
Принять участие в голосовании на выборах VII созыва Госдумы могут все граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие или временно находящихся на территории Таиланда. При себе необходимо иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ.
Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 18 сентября. Участие в выборах принимают 14 политических партий, расположенных в бюллетенях в следующем порядке:
- «Родина»;
- «Коммунисты России»;
- Российская партия пенсионеров за справедливость;
- «Единая Россия»;
- «Зеленые»;
- «Гражданская платформа»;
- ЛДПР;
- Партия народной свободы;
- Партия роста;
- «Гражданская сила»;
- «Яблоко»;
- КПРФ;
- «Патриоты России»;
- «Справедливая Россия».
Досрочное голосование проводится для отдельных групп избирателей с 28 августа по 17 сентября. В основном это жители отдаленных и труднодоступных районов России, а также граждане РФ, проживающие за рубежом. Подробную информацию можно найти на сайте ЦИК РФ.