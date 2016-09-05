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Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет на Пхукете 11 сентября

Живущие на Пхукете россияне смогут проголосовать в это воскресенье, 11 сентября, в здании почетного консульства России.

Новости Пхукета

5 Сентября 2016 10:51:50

Выборы депутатов Госдумы VII созыва состоятся 18 сентября. Живушие на Пхукете россияне смогут проголосовать досрочно. Фото: ЦИК РФ
Выборы депутатов Госдумы VII созыва состоятся 18 сентября. Живушие на Пхукете россияне смогут проголосовать досрочно. Фото: ЦИК РФ

Посольство Российской Федерации в Таиланде опубликовало информацию о проведении голосования на территории Королевства в рамках выборов VII созыва Государственной думы РФ.

Для проведения голосования в здании посольства в Бангкоке будет образован избирательный участок номер 8284. Голосование будет проводиться 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. Адрес посольства: 78 Sap Road, Bangrak, Bangkok.

Кроме того, на популярных курортах Королевства, где проживает значительное число россиян, будет организовано досрочное выездное голосование.

Пхукет: Голосование пройдет 11 сентября в здании почетного консульства России в Чалонге. Проголосовать можно будет с 10:00 до 15:00. Адрес: 75/149 Patak Road, Chalong, Muang, Phuket.

Самуи: Голосование пройдет 11 сентября в здании гостиницы W Retreat Koh Samui. Проголосовать можно будет с 10:00 до 15:00. Адрес: 4/1 Moo 1 Tambol Maenam, Surat Thani, Koh Samui.

Хуа-Хин: Голосование пройдет 15 сентября в здании The Language and Culture Training Centre. Проголосовать можно будет с 10:00 до 15:00. Адрес: 83/14 Wongchomsin Bldg. (3-й этаж, комната 303), Phetkasem Road, Hua Hin, Prachuabkhirikhan.

Паттайя: Голосование пройдет 17 сентября в здании почетного консульства России на первом этаже отеля Royal Cliff Grand Hotel. Проголосовать можно будет с 10:00 до 18:00. Адрес: 353 Phra Tamnuk Road, Pattaya, Chonburi.

Принять участие в голосовании на выборах VII созыва Госдумы могут все граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие или временно находящихся на территории Таиланда. При себе необходимо иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 18 сентября. Участие в выборах принимают 14 политических партий, расположенных в бюллетенях в следующем порядке:

  1. «Родина»;
  2. «Коммунисты России»;
  3. Российская партия пенсионеров за справедливость;
  4. «Единая Россия»;
  5. «Зеленые»;
  6. «Гражданская платформа»;
  7. ЛДПР;
  8. Партия народной свободы;
  9. Партия роста;
  10. «Гражданская сила»;
  11. «Яблоко»;
  12. КПРФ;
  13. «Патриоты России»;
  14. «Справедливая Россия».

Досрочное голосование проводится для отдельных групп избирателей с 28 августа по 17 сентября. В основном это жители отдаленных и труднодоступных районов России, а также граждане РФ, проживающие за рубежом. Подробную информацию можно найти на сайте ЦИК РФ.
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