Главе Safer Roads Foundation вручили «ключ от Пхукета»

Администрация Пхукета высоко оценили работу британского благотворительного фонда по снижению аварийности на Пхукете.

25 Апреля 2017 13:41:19

Президент британского фонда Safer Roads Foundation Майкл Вудфорд был удостоен почетной награды от администрации Пхукета. В пятницу, 21 апреля, губернатор Норрапхат Плодтхонг вручил господину Вудфорду «ключ от города» в знак благодарности за реализованные фондом проекты по снижению аварийности на дорогах провинции. На церемонии награждения также присутствовали вице-губернаторы Снитх Сривихок и Тира Анантасаривидья, старший административный сотрудник провинции (палад) Тхаворнват Кхонгкэу и шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон.

За последние полтора года Safer Roads Foundation реализовал на Пхукете целый ряд проектов. Так в 2015 году фонд передал местной полиции 39 портативных алкотестеров для проверки водителей на наличие алкоголя в крови (в денежном выражении объем пожертвования составил 1,14 млн бат).

Затем, в 2016 году, Safer Roads Foundation выделил 2,4 млн бат на организацию кольцевой развязки на пересечении Surin Rd. и Narisorn Rd. в Пхукет-Тауне. В тоже же году фонд направил 16 млн бат на оборудованием пяти перекрестков камерами автоматической фиксации проезда на красный свет. При этом устройства, начавшие работать в феврале, также имеют возможность фиксировать случаи езды на мотоцикле без защитного шлема.

Также среди пожертвований, полученных пхукетской дорожной полицией от Safer Roads Foundation были радары для замера скорости автомобилей и специальные «весы» для проверки крупногабаритного транспорта на перегруз.

Деятельность Safer Roads Foundation на Пхукете высоко отмечают не только местные власти, но и тайская организация за безопасность на дорогах Thailand’s Road Safety Network. На мероприятии 21 апреля было подтверждено, что Safer Roads Foundation и администрация Пхукета продолжат сотрудничество в области безопасности дорожного движения.