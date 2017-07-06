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Глава Tesco Lotus выступит на бизнес-ужине на Пхукете

Очередной деловой ужин Британской торговой палаты в Таиланде (ВССТ) состоится на Пхукете 10 августа, а в роли докладчика в этот раз выступит Джон Кристи гендиректор Tesco Lotus (Ek-Chai Distribution System Co Ltd).

Новости Пхукета

6 Июля 2017 12:13:04

Джон Кристи начал работу в сети Tesco в 1982 году. Его карьера началась в Великобритании, после чего он занимал руководящие посты в филиалах Tesco в Словакии, Польше и Японии. На должность генерального директор Tesco в Таиланде господин Кристи был назнвачен в 2012 году и сейчас руководит здешней сетью из 1,8 тыс. торговых точек, обслуживающих каждую неделю более 15 млн человек.

В ходе своего выступления на деловом ужине ВССТ господин Кристи расскажет о том, как развивалась тайская сеть Tesco (включая взаимодействие с местными партнерами), какие вызовы стоят перед всей розничной отраслью страны и что планирует делать Tesco в будущем. Затем спикер ответит на вопросы слушателей.

Встреча с Джоном Кристи состоится в гостинице Outrigger в пхукетской Лагуне 10 августа, начало в 18:30. Cтоимость участяи – 975 бат, включая шведский стол и безалкогольные напитки. Подробнее на сайте www.bccthai.com.

 

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