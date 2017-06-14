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Глава правительства потребовал разобраться с торговлей должностями в полиции

Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что получил множество жалоб на торговлю должностями в тайской полиции, и потребовал привлечь к ответственности всех причастных.

Новости Пхукета

14 Июня 2017 09:10:14

Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post
Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Проверка началась после заявлений бывшего депутата парламента от Демократической партии Виттайи Кэупарадая, который привлек внимание властей к процветающей, по его словам, практике получения повышений за взятки в тайской полиции. В рамках расследования от работы, в частности, был отстранен генерал Теса Сиривато, возглавляющий находящийся на Пхукете штаб полиции по 8 региону. Генерал Сиривато был вызван в Бангкок, а именно в операционный центр Королевской полиции Таиланда.

Комментируя проводящуюся проверку, глава правительства Прают Чан-Оча сперва поблагодарил Виттайю Кэупрадая за то, что он привлек внимание к проблеме и предоставил информацию, а затем отметил, что и сам получал много жалоб на подобную коррупционную практику.

«В этот раз их [коррупционеров] необходимо поймать», – заявил генерал Чан-Оча во вторник, 13 июня.

Заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон, курирующий тайскую полицию, отметил, что основания для проверки в отношении ряда офицеров являются обоснованными.

«Мы разберемся со всеми замешанными в торговле должностями», – заявил он.

При этом Правит Вонгсувон, отверг предположения о том, что подобная практика распространена не только в провинциях, но и в столице. Ранее Виттая Кэупрадай заявлял, что торговля должностями в Бангкоке распространена «вдвое больше», чем в регионах.

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