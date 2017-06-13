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Глава полиции по 8 региону вызван с Пхукета в Бангкок

Генерал Тесы Сиривато вызван в столицу на фоне проверки сообщений о торговле должностями в тайской полиции.

Новости Пхукета

13 Июня 2017 15:12:35

Генерал-лейтенант Теса Сиривато. Фото: The Phuket News
Генерал-лейтенант Теса Сиривато. Фото: The Phuket News

Заместитель главы Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Тханет Пинмуангнгам временно возглавит находящийся на Пхукете штаб полиции по 8 региону, после того, как действующий региональный начальник генерал-лейтенант Теса Сиривато был отозван в Бангкок на время проведения антикоррупционной проверки. Это The Phuket News подтвердили сегодня в полиции. Приказ о перевод генерала Сиривато издал глава Королевской полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда.

Основанием для проверки полицейских на местах стало заявление бывшего главы Народного комитета за демократические реформы (PDRC) Виттайи Кэупарадая о том, что в стране может практиковаться торговля полицейскими должностями за деньги, причем купить можно любой пост – от инспектора до заместителя главы регионального штаба полиции.

В штабе полиции по 8 региону корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердили, что генерал Сиривато в ближайшее время должен прибыть в Бангкок, но пока что он находится с рабочей поездкой в Китае.

«Все результаты проверки должны быть переданы руководителю Королевской полиции Таиланда генералу Чактхипу Чайджинде в течение 15 дней», – сообщил редакции источник в штабе по 8 региону. До окончания проверки генерал будет отстранен от активной службы.

Информацию о проверке подтвердил и заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон. При этом накануне он выражал уверенность в том, что подозрения в отношении генерала безосновательные.

«Я уверен в честности своих подчиненных», – заявил в понедельник генерал Вонгсувон газете Bangkok Post.

«Я не представляю, как кто-либо в полиции мог купить должность», – добавил он, указав на то, что все назначения на новые должности направляются главе национальной полиции.

В свою очередь Виттая Кэупарадай во вторник снова заявил, что уверен в том, что торговля должностями – реальный факт.

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