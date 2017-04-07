Глава PLTO: «Перевозка пассажиров в кузове пикапа разрешена»

Пока в столице ведутся дебаты о том, законно ли перевозить пассажиров в кузове пикапа, на Пхукете все по-старому.

7 Апреля 2017 10:10:28

Перевозка пассажиров в кузове пикапа – стандартная практика в Таиланде. Фото: The Phuket News

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава местного офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) заявил, что водители пикапов могут не опасаться штрафов за перевозку пассажиров в кузове.

«Перевозка пассажиров в кузове пикапа разрешена», – прямо заявил газете Баньят Кантха.

«Это законно, поскольку в 2003 году в раздел 21 Закона о транспорте от 1979 года (Vehicle Act B.E. 2522) были внесены поправки, согласно которым частный пикап – с массой транспортного средства не более 1,6 т – может использоваться для некоммерческой перевозки более семи пассажиров», – заявил глава PLTO.

«В течение долгого времени семьи в Таиланде использовали пикапы как семейный транспорт. Им часто приходится перевозить многочисленных родственников, так что это разрешено», – добавил он.

Впрочем, пока нельзя с уверенностью сказать, останется ли перевозка пассажиров в кузове законной в будущем. Во вторник, 4 апреля, власти Таиланда объявили о том, что это под запретом, но на волне активной критики уже на следующий день пошли на попятную. В одной из последних статей Bangkok Post на эту тему говорится, что «новые требования вступят в силу лишь после Сонгкрана», после чего издание процитировало уточнение, сделанное официальным представителем правительства. Он заявил, что перевозить в кузове пассажиров все-таки можно, если их не больше шести. Не исключено, что дискуссия по этому вопросу продолжится.

Нет полной ясности и в отношении недавнего распоряжения премьер-министра о том, что пассажиры любых транспортных средств теперь обязаны пристегиваться. В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава PLTO заявил, что это правило распространяется лишь на людей в транспортных средствах, где такая возможность технически предусмотрена. Нет ремня – нет и необходимости пристегиваться.

«Пассажиры общественного транспорта, такого как тук-туки или сонг-тэу, не обязаны пристегиваться, так как в подобном транспорте ремни безопасности на задних сиденьях не установлены. Водитель и пассажир на переднем сиденье пристегиваться должны», – заявил Баньят Кантха.

Полиция Пхукета и PLTO пока не сообщали о том, что на острове кто-либо был оштрафован по новому закону, в соцсетях соответствующих сообщений также не появлялось. Однако в других провинциях это уже происходило. К примеру, Bangkok Post сообщает о том, что в первый день действия закона, 4 апреля, в Кхон-Кэне полиция организовала чекпоинт и оштрафовала более 100 человек: часть – за езду непристегнутыми, часть – за езду в кузове пикапа. Штраф в обоих случаях составлял 200 бат.