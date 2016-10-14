Глава Пхукета призвал владельцев баров закрыть бизнес до понедельника

Губернатор Чокчай Дечаморнтхан обратился к владельцам баров и развлекательных заведений с призывом приостановить работу до понедельника ввиду национального траура.

14 Октября 2016 18:06:56

Губернатор призвал владельцев баров приостановить работу заведений и дать сотрудникам возможность почтить Короля. Фото: Blair Horgan

Соответствующее заявление губернатор Дечаморнтхан сделал на встрече с представителями сил правопорядка, включая полицию и волонтеров гражданской самообороны. Состоялась встреча 14 октября в здании администрации провинции.

Губернатор подчеркнул, что речь идет именно о просьбе, а не о приказе.

«Смысл инициативы заключается в том, чтобы люди, работающие в этих заведениях, тоже имели возможность отдать дань уважения Его Величеству Королю Пхумипону Адульядету», – пояснил глава провинции.

Глава полиции генерал-майор Тирапон Тхипджарон инициативу поддержал.

«Это нормально. Все должны соблюдать объявленный национальный траур. Вся полиция поддержит просьбу губернатора», – заявил офицер в беседе с «Новостями Пхукета».

«Все общественные празднования запрещены на 30 дней. В течение этого периода официальные лица будут строго контролировать работу развлекательных заведений. После истечения срока мы посмотрим, что будет позволять ситуация. Я верю, что люди отнесутся с пониманием и проявят готовность сотрудничать», – добавил губернатор Пхукета.