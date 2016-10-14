Глава Пхукета призвал владельцев баров закрыть бизнес до понедельника
Губернатор Чокчай Дечаморнтхан обратился к владельцам баров и развлекательных заведений с призывом приостановить работу до понедельника ввиду национального траура.
Новости Пхукета
14 Октября 2016 18:06:56
Соответствующее заявление губернатор Дечаморнтхан сделал на встрече с представителями сил правопорядка, включая полицию и волонтеров гражданской самообороны. Состоялась встреча 14 октября в здании администрации провинции.
Губернатор подчеркнул, что речь идет именно о просьбе, а не о приказе.
«Смысл инициативы заключается в том, чтобы люди, работающие в этих заведениях, тоже имели возможность отдать дань уважения Его Величеству Королю Пхумипону Адульядету», – пояснил глава провинции.
Глава полиции генерал-майор Тирапон Тхипджарон инициативу поддержал.
«Это нормально. Все должны соблюдать объявленный национальный траур. Вся полиция поддержит просьбу губернатора», – заявил офицер в беседе с «Новостями Пхукета».
«Все общественные празднования запрещены на 30 дней. В течение этого периода официальные лица будут строго контролировать работу развлекательных заведений. После истечения срока мы посмотрим, что будет позволять ситуация. Я верю, что люди отнесутся с пониманием и проявят готовность сотрудничать», – добавил губернатор Пхукета.