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Глава ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Таиланда

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования народу и правительству Таиланда в связи с кончиной Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.

Новости Пхукета

14 Октября 2016 09:58:59

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.
Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

«Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования королевской семье, правительству и народу Таиланда в связи с кончиной Короля Пхумипона Адулъядета. Генсек признает долгое служение Короля Пхумипона его стране и его наследие как лидера, объединившего нацию. Он был чтим народом Таиланда и высоко уважаем в мире», – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун подчеркнул, что в качестве признания заслуг Пхумипона Адульядета в 2006 году Королю была вручена награда Программы развития ООН.

Пан Ги Мун выразил надежду, «что Таиланд продолжит чтить наследие Короля Пхумипона в приверженности к общим ценностям и уважении прав человека».

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены. 

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