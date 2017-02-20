The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Глава NACC распорядился проверить сообщения о коррупции на Пхукете

Генеральный секретарь Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Сансерн Понджик отдал пхукетскому офису NACC распоряжение расследовать сообщения о коррупции в восьми проблемных отраслях, выделенных губернатором Чокчаем Дечаморнтханом.

Новости Пхукета

20 Февраля 2017 09:41:54

Генеральный секретарь Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Сансерн Понджик. Фото: NACC
Генеральный секретарь Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Сансерн Понджик. Фото: NACC

На минувшей неделе глава провинции собрал экстренное совещание и распорядился подготовить отчеты о возможных фактах коррупции в восьми областях (подробнее читайте здесь). Результаты проведенной работы пока не стали достоянием общественности, но сам губернатор должен был получить доклады 17 февраля.

Сообщения о коррупции на Пхукете привлекли и внимание Бангкока. В беседе с журналистами Spring news генсек NACC призвал пхукетское отделение ведомства проявлять больше инициативы в своей работе.

«Вам не нужно ждать жалоб от граждан, чтобы начать расследование. Это ваша работа», – заявил Сансерн Понджик.

«Если в ходе предварительного расследования будут найдены свидетельства коррупции или других злоупотреблений, вы можете самостоятельно сделать официальный запрос», – добавил он.

Одновременно Сансерн Понджик подчеркнул, что граждане также могут сообщать о фактах коррупции в местные офисы NACC или по горячей линии 1205.

На Пхукете отделение NACC располагается в здании Provincial Hall. Телефон: 076-680054-55. Факс: 076-210405. Электронная почта: area55_nac@nacc.go.th. Страница в соцсетях: Facebook.com/phuket.anticorruption.  

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянка погибла под колесами машины в Паттайе
Россиянка погибла под колесами машины в Паттайе
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Phuket FC начал сезон с победы 5:0
Phuket FC начал сезон с победы 5:0
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.