Глава NACC распорядился проверить сообщения о коррупции на Пхукете

Генеральный секретарь Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Сансерн Понджик отдал пхукетскому офису NACC распоряжение расследовать сообщения о коррупции в восьми проблемных отраслях, выделенных губернатором Чокчаем Дечаморнтханом.

20 Февраля 2017 09:41:54

Генеральный секретарь Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Сансерн Понджик. Фото: NACC

На минувшей неделе глава провинции собрал экстренное совещание и распорядился подготовить отчеты о возможных фактах коррупции в восьми областях (подробнее читайте здесь). Результаты проведенной работы пока не стали достоянием общественности, но сам губернатор должен был получить доклады 17 февраля.

Сообщения о коррупции на Пхукете привлекли и внимание Бангкока. В беседе с журналистами Spring news генсек NACC призвал пхукетское отделение ведомства проявлять больше инициативы в своей работе.

«Вам не нужно ждать жалоб от граждан, чтобы начать расследование. Это ваша работа», – заявил Сансерн Понджик.

«Если в ходе предварительного расследования будут найдены свидетельства коррупции или других злоупотреблений, вы можете самостоятельно сделать официальный запрос», – добавил он.

Одновременно Сансерн Понджик подчеркнул, что граждане также могут сообщать о фактах коррупции в местные офисы NACC или по горячей линии 1205.

На Пхукете отделение NACC располагается в здании Provincial Hall. Телефон: 076-680054-55. Факс: 076-210405. Электронная почта: area55_nac@nacc.go.th. Страница в соцсетях: Facebook.com/phuket.anticorruption.