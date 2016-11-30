Гиды и водители автобусов попросили защиты от конкурентов

Андаманская ассоциация туристических гидов (ATGA) и Андаманская ассоциация водителей туристических автобусов (ABTA) одновременно обратились к губернатору Пхукета с просьбой защитить их от того, что они считают нечестной конкуренцией. Члены первой ассоциации видят угрозу со стороны нелегальных гидов, а члены второй – со стороны водителей автобусов из других провинций.

30 Ноября 2016 09:12:40

Члены AGTA и ABTA перед зданием Provincial Hall 28 ноября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 членов ATGA во главе с Критом Тхепбамрунгом собрались утром 28 ноября у здания Provincial Hall и передали письмо губернатору Чокчаю Дечаморнтхану, которое от лица главы провинции у них принял Тхаворнват Буакэу.

В беседе с журналистами Крит Тхепбамрунг посетовал, что после смены руководства провинции на Пхукете прекратилась борьба с нелегальными гидами. Ранее эту работу координировал комитет во главе с вице-губернатором Праджиадом Аксорнтхаммакуном, который покинул провинцию в октябре.

«Количество нелегальных гидов выросло и это вызывает проблемы у тех, кто работает легально», – заявил господин Тхепбамрунг.

«Эти нелегальные гиды не знают ничего о местах, куда они возят туристов. Гости провинции часто получают от них неверную информацию о Пхукете, что вредит туризму на острове», – добавил он, призвав губернатора оперативно создать новый комитет по борьбе с нелегальными гидами.

Вместе с членами ATGA визит в Provincial Hall нанесли и представители объединения водителей ABTA во главе с Чонави Иктиеусакуном. Озвученная ими проблема также оказалась не нова: шоферы пожаловались на конкуренцию со стороны водителей автобусов из других провинций. По словам Чонави Иктиеусакуна, выгоду от роста турпотока получают не местные жители, а бизнесмены из прочих регионов.

«Сейчас операторы автобусов на Пхукете не имеют работы, не могут заботиться о своих семьях. Наши долги растут. Мы хотим, чтобы власти оперативно решили этот вопрос, введя запрет на работу автобусов из других провинций на Пхукете», – пожаловался господин Иктиеусакун.

«В состав АВТА сейчас входят около 1000 членов, но мы не получаем никакого дохода, поскольку туроператоры предпочитают заказывать автобусы из-за пределов Пхукета по более низким тарифам. У нас шесть дней стоят 18 тыс. бат, тогда как у них – только 14 тыс. Мы не можем конкурировать с их ценами», – пояснил суть своих претензий Чонави Иктиеусакун.

Отметим, что и гиды, и водители уже неоднократно озвучивали жалобы, аналогичные изложенным выше. Власти каждый раз принимали их к сведению, но при этом о каких-либо дальнейших шагах не сообщалось.