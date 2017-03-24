Гида привлекут к ответственности за хождение по кораллам

Мужчине грозит до 100 тыс. бат штрафа и/или до года тюрьмы. Также ему придется ответить за нелегальную работу.

24 Марта 2017 12:19:00

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) продемонстрировал готовность наказывать за причинение вреда экосистеме не только туристов-иностранцев, но и местный туристический бизнес. Ведомство намерено привлечь к ответственности гида Наттху Сринима и пхукетскую компанию Dragon Dive, в которой он, по собственному признанию, нелегально работает.

Наттха Сриним привлек внимание официальных лиц после того, как на Facebook было опубликовано фото того, как он вместе с туристами из Кореи наступает на кораллы во время погружения у Рача-Яй. При этом погружались дайверы-новички в рамках тура Try Dive, с критики которого и началась кампания по защите рифов у острова (см. здесь).

«Они совсем не думали о морской экосистеме, и это плохой пример для других туристов», – написал гид Кханчит Клингклип, который и разместил фото в интернете.

«Когда же я подошел к этому дайв-инструктору и сказал ему, что так делать нельзя, он заявил, что ничего плохого и не делал», – добавил Кханчит.

Наттха Сриним был вызван в офис DMCR для дачи объяснений 22 марта. Однако на встрече с главой отделения защиты природы Сучартом Раттанарингсри мужчина лишь снова повторил, что никаких правил не нарушал.

«Я не позволял туристам наступать на кораллы. Мы были рядом с ними, но стояли на песке. Поскольку мы были очень близко к кораллам, на фото это может выглядеть, как будто мы стоим на них. Я хочу, чтобы официальные лица снова проверили фотографии, потому что из-за этого у меня возникли большие проблемы», – заявил Наттха.

«Если я потеряю эту работу, у меня не останется источника дохода, потому что заниматься чем-либо еще я не могу», – добавил он.

Впрочем, и этой работой заниматься Наттха тоже не должен был, поскольку соответствующая лицензия у него отсутствует.

«Я признаю, что у меня нет разрешения на этот вид деятельности», – признался гид на встрече с представителем DMCR.

В четверг, 23 марта, глава отделения защиты природы DMCR Сучартом Раттанарингсри сообщил «Новостям Пхукета», что в итоге Наттха свою вину все же признал. Гид будет привлечен к ответственности по той же статье, что и русская туристка Ольга Смирнова, задержанная за кормление рыбок (см. здесь). Наттхе Сриниму грозит штраф в размере до 100 тыс. бат и/или до одного года тюрьмы.

«Привлечь к ответственности туристов мы не смогли, поскольку они, судя по всему, уже покинули страну», – добавил Сучарт Раттанарингсри.

«Также я могу подтвердить, что Наттхе и компании Dragon Dive будут предъявлены обвинения в нелегальной работе. Впрочем, это уже находится вне нашей юрисдикции. Этим вопросом будет заниматься Министерство туризма и спорта», – заявил господин Раттанарингсри.